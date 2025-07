Projetos com novos limites de gastos da prefeitura chegam à Câmara Municipal

Em busca do equilíbrio fiscal do Governo Federal, os projetos de reforma administrativa da Prefeitura de Campo Grande serão analisados na Câmara Municipal a partir desta semana. A proposta deve viabilizar novos investimentos em obras, projetos e melhorias para que o município atenda aos critérios do Tesouro Nacional.

O pacote de adesão ao Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal e ao Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal inclui a implantação de teto de gastos, limitando o aumento de despesas ao índice de inflação.

Também prevê a centralização financeira para maior controle e eficiência na gestão de recursos, bem como a implantação do leilão de pagamentos, modalidade que possibilita descontos financeiros a serem oferecidos à Prefeitura por fornecedores.

Todas os procedimentos atendem critérios estabelecidos e avaliados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), em consonância com a Lei Complementar 178, de 2021.

Desde janeiro deste ano, a prefeitura decretou contingenciamento orçamentário que foi prorrogado por mais 90 dias em 30 de junho. Com a reforma administrativa que enxugou a folha em 30%, foram otimizados pelo menos R$ 20 milhões em despesas com pessoal, imóveis alugados, combustível e outros custos operacionais.

As medidas também buscam melhorar o cenário municipal na Capag, ou seja, a Capacidade de Pagamento que mede a eficiência e saúde financeira da cidade.

Após apreciação da Câmara Municipal, a Prefeitura encaminhará o pacote para a STN, que deve emitir parecer conclusivo dentro de 30 dias. O projetos estratégicos devem ser detalhados pela prefeita Adriane Lopes nos próximos dias.

