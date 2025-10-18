Pronto para ficar milionário? Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 48 milhões neste sábado

As seis dezenas do concurso 2.929 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 19h (horário de MS), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 48 milhões. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de MS), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
