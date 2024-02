Proposta indica Iara Sônia para Diretoria de Regulação e Fiscalização da Agems

O Projeto de Decreto Legislativo, de autoria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com indicação para direção de Regulação da Agems, tramita em regime de urgência.

De acordo com a proposição, a indicada atende aos requisitos da legislação e reúne as condições culturais e profissionais para o exercício da função. “A indicação está fundamentada, principalmente, em critérios de competência técnica e experiência profissional comprovada. Iara Sônia Marchioretto está plenamente apta para exercer as funções que lhe serão atribuídas”, destacou o presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP).

A proposta indica Iara Sônia Marchioretto para exercer o cargo de diretora de Regulação e Fiscalização – Saneamento Básico e Resíduos Sólidos, da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems), para mandato de quatro anos.

Os membros da diretoria-executiva serão nomeados pelo governador do Estado, após a aprovação dos seus nomes pela Casa de Leis.

