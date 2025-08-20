Proposta para colocar o "Festival Internacional da Carne" de MS volta à pauta na Assembleia

Na última sessão da semana,a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) tem quatro propostas para votação na Ordem do Dia nesta quinta-feira (12).

O Projeto de Lei 106/2025, do deputado estadual Pedrossian Neto (PSD), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul o “Festival Internacional da Carne", vai ser pautado em segunda discussão na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (20).

O evento, promovido pela Associação dos Criadores do Mato Grosso do Sul (Acrissul) em conjunto com outras instituições e apoiadores, será realizado anualmente no mês de setembro, e tem como objetivo divulgar e fomentar negócios, tecnologias e produtos derivados da pecuária sul-mato-grossense.



Ordem do Dia

Em primeira discussão serão votados dois projetos de lei. O Projeto de Lei 17/2025, de autoria do deputado Roberto Hashioka (União), acrescenta o inciso VII ao artigo 1º da Lei estadual nº 2.661, de 6 de agosto de 2003. A proposta acrescenta o inciso “pneumáticos inservíveis” no artigo 1º da Lei 2.661/2003. Esse artigo apresenta os itens que podem receber incentivo da Política Estadual de Reciclagem de Materiais quanto ao uso, à comercialização e à industrialização.

O Projeto de Lei 42/2025, do deputado Neno Razuk (PL) institui a Semana Estadual de Conscientização para Mulheres no Climatério e na Menopausa. A proposta cria a Política Pública Estadual de Conscientização e Atenção Integral à Saúde das Mulheres no Climatério e na Menopausa. A finalidade é propor diretrizes para a humanização e a qualidade do atendimento das mulheres, garantindo assistência e amparo à saúde física e mental.

Em discussão única, os parlamentares apreciarão o Projeto de Resolução 6/2025, do deputado Caravina (PSDB), que concede o Título de Cidadão Sul-mato-grossense a quem especifica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também