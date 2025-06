Proposta quer colocar o "Festival Internacional da Carne" no calendário oficial de MS

Na última sessão da semana,a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) tem quatro propostas para votação na Ordem do Dia nesta quinta-feira (12). O Projeto de Lei 106/2025, de autoria do deputado estadual Pedrossian Neto (PSD), inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul o “Festival Internacional da Carne”.

O evento, promovido pela Associação dos Criadores do Mato Grosso do Sul (Acrissul) em conjunto com outras instituições e apoiadores, será realizado anualmente no mês de setembro, e tem como objetivo divulgar e fomentar negócios, tecnologias e produtos derivados da pecuária sul-mato-grossense.

Ordem do Dia

Em primeira discussão os deputados analisarão três projetos de lei. De autoria do deputado Paulo Duarte (PSB), o Projeto de Lei 79/2025, altera a ementa, a redação e acrescenta dispositivos na Lei nº 3.903, de 19 de maio de 2010, que obriga o fornecedor de bens e serviços e empresa transportadora que realizam entregas no Estado de Mato Grosso do Sul, a fixar data e turno para a entrega dos produtos e/ou realização dos serviços aos consumidores.

O Projeto de Lei 123/2025, do Poder Executivo, reorganiza a carreira Gestão Previdenciária, integrante do Grupo Gestão Governamental, do Plano de Cargos, Empregos e Carreiras do Poder Executivo Estadual, e dá outras providências.

Em discussão única será analisado o Projeto de Lei 112/2025, do Poder Judiciário, que dá denominação à sala do Tribunal do Júri da comarca de Amambai.

