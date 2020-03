Procon-MS autua sete farmÃ¡cias em Campo Grande

Gabriel Neves, com informações da assessoria

Sete farmácias de Campo Grande foram autuadas pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), na última semana, por expor produtos sem precificação, com validade expirada e, ainda, com preços ou validade apagados ou rasurados.

Foram dois dias de visitas as farmácias, entre quarta-feira (4) e sabádo (7), onde foram fiscalizadas duas unidades da rede Drogasil (rua Padre João Crippa, 1232 e avenida Mato Grosso,4 062), duas da rede Pague Menos (avenidas Mato Grosso e Ernesto Geisel), duas da rede Freire de Drogarias (avenidas Tamandaré e Mato Grosso) e, ainda, uma Preço Popular.

De acordo com o Procon-MS, as irregularidades foram repetidas na maioria dos estabelecimentos. Entre os produtos encontrados sem informações de preços, Tamarine Probium, toucas de banho, polivitamínicos, escovas de dente, tipoia estofada para imobilização do braço, protetor labial, lenços umedecidos e chupetas.

Já, com prazos de validade expirados, foram encontradas dez latas de composto lácteo, seis de cereais para alimentação infantil, sustagem, neston, doze unidades de desodorantes, loção hidratante e colônia suave para uso infantil.

Configurando como desobediência à boa relação de consumo, não foram encontradas placas que orientassem os consumidores à prática de exigir a devolução integral de troco em espécie, que demonstrassem a existência de exemplar de Código de Defesa do Consumidor para consulta. Além disso, havia placas incompletas a respeito de pessoas com direito a atendimento prioritário, uma vez que, na maioria dos casos, não constava entre estas os portadores de autismo.

