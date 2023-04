Prorrogadas inscrições para conselheiros tutelares de Campo Grande

Interessados em concorrer a uma das 40 vagas de conselheiro tutelar na Capital terão um tempo a mais para concluir a inscrição. O edital publicado na edição desta quinta-feira (27), do Diário Oficial, informou que o prazo para entrega dos documentos necessários foi prorrogado para o dia 12 de maio.

Os nomes dos conselheiros serão definidos em votação popular, prevista para outubro. Atualmente, Campo Grande conta com 25 conselheiros, com mandatos vigentes até janeiro de 2024. Quem quiser permanecer no cargo deve se candidatar novamente. Para acessar o edital de prorrogação, clique aqui.

Para o próximo mandato, com vigência entre os anos de 2024 e 2027, 80 nomes permanecerão na condição de suplentes. Nos últimos três anos, 40 mil ocorrências foram atendidas pelos cinco conselhos tutelares de Campo Grande.

O cargo

Conforme edital, a remuneração mensal chega a quase R$ 6 mil para jornada de trabalho de oito horas diárias, além dos regimes de plantões noturnos, de finais de semana e feriados.

São requisitos básicos exigidos para o exercício da função de conselheiro tutelar:

- Reconhecida idoneidade moral, comprovada mediante declaração de representantes da Magistratura, da Defensoria Pública e do Ministério Público;

- Idade superior a 21 anos;

- Residir no município há pelo menos dois anos;

- Possuir diploma de nível superior;

- Comprovar experiência na área da Infância e Adolescência;

- Apresentar certidões negativas de antecedente criminal;

- Apresentar certidão Militar (No caso masculino);

- Não ter sido penalizado no exercício de sua função de conselheiro tutelar nos cinco anos antecedentes ao processo de escolha;

- Ser submetido e aprovado na avaliação psicológica;

- Ser submetido e aprovado na prova de conhecimento específico;

- Ser submetido e aprovado na entrevista;

- Ser submetido e aprovado na prova prática de informática;

- Os aprovados concorrerão ao Processo de Escolha, que será efetivado por voto facultativo e secreto entre os cidadãos do município que estejam quites com a Justiça Eleitoral;

- Submeter-se ao processo de formação inicial.

Se interessou? As inscrições e entrega de documentos devem ser feitas, até dia 12 de maio, na sede do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), localizado na Rua Rui Barbosa, 691 - Vila Santa Dorotheia.

