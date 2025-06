Protagonista de novo "He-Man" publica primeira foto do filme

O universo de Eternia acaba de ganhar forma em carne e osso. O ator britânico Nicholas Galitzine divulgou neste domingo (15) a primeira imagem oficial caracterizado como He-Man, herói lendário da franquia "Mestres do Universo".

A revelação foi feita por meio de uma postagem em seu Instagram, marcando também o fim das filmagens do aguardado live-action.

Na foto, Galitzine aparece empunhando a icônica Espada do Poder, com figurino fiel ao clássico personagem e posicionado em um cenário que evoca a atmosfera mística e fantástica do planeta Eternia.

“Encerramos as filmagens de Mestres do Universo”, escreveu o ator. “Foi uma honra carregar a responsabilidade de interpretar Adam e He-Man. Foi o papel da minha vida e eu dei tudo de mim. Não posso mostrar muita coisa, mas estou muito orgulhoso do filme que fizemos.”

A estreia ainda não tem data confirmada. Além de Galitzine no papel principal, o elenco reúne nomes de peso como:

Hafthor Bjornsson (o "Montanha", de Game of Thrones) como Goat Man

Camila Mendes (Riverdale) como Teela

Jared Leto como o vilão Esqueleto

Alison Brie como Maligna

Sam C. Wilson (A Casa do Dragão)

Morena Baccarin como Feiticeira

