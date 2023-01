Prova de Vida do INSS: saiba o que muda a partir de 2023

Aposentados beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) não precisarão mais ir às agências para realizar a “prova de vida”. O aplicativo “Meu INSS” agora terá essa função, caso o segurado queira. O órgão realiza a comprovação desde 1º de janeiro de 2023.

Ainda não foi detalhado como será feita a comprovação do beneficiário, pois essa atribuição está sendo finalizada e há ainda um processo de regulamentação do órgão.

Assim que o projeto for finalizado, o governo informará como serão feitos os cruzamentos de dados e como o segurado deve agir se a sua prova de vida não for realizada de modo automático.

“Com a nova regra, o cidadão não é mais obrigado a sair de casa para realizar sua prova de vida. No momento, a equipe da Previdência Social estuda os últimos detalhes para que a regulamentação da medida seja publicada. A regulamentação trará detalhes de como o INSS fará os cruzamentos de dados e de como o segurado deve agir, caso sua prova de vida não seja realizada de modo automático”, disse o órgão em nota.

Por enquanto, os beneficiários podem ficar tranquilos e aguardar. Não haverá bloqueio de benefícios por falta de prova de vida.

Em outubro de 2022, o INSS publicou que o processo da prova de vida seria automatizado, por meio do cruzamento de informações de bases de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e de outros órgãos públicos federais, estaduais e municipais. “Com isso, a votação nas eleições também servirá como prova de vida para o INSS”, informou o site.

