Prova do concurso da Defensoria Pública de MS é adiada para 2024

O Defensor Público-Geral de Mato Grosso do Sul, Pedro Paulo Gasparini, divulgou nesta quinta-feira (16), uma alteração na data da prova objetiva do concurso da Defensoria Pública do Estado, conforme publicado no Diário Oficial do Estado.

A prova, marcada para 03 de dezembro de 2023, foi adiada para 07 de janeiro de 2024, com aplicação nos períodos matutino e vespertino. Os detalhes sobre horário e locais serão divulgados por meio de edital disponível no site www.institutoaocp.org.br.

O certame oferece 69 vagas em diversos municípios, incluindo Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Naviraí, Três Lagoas, Aquidauana e Chapadão do Sul. Os salários alcançam até R$ 5,4 mil.

