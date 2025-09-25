Menu
Prova do Exame Nacional dos Cartórios acontece neste domingo na Capital

Mais de 9 mil candidatos fazem o Enac em todo o país; exame é eliminatório e pré-requisito para concursos de cartórios

25 setembro 2025 - 18h43Taynara Menezes
Exame acontece em todas as Capitais do paísExame acontece em todas as Capitais do país   (Foto: Luiz Silveira/Agência CNJ)

As provas do 2º Exame Nacional dos Cartórios (Enac) serão aplicadas neste domingo (28) em todas as capitais do país. Em Mato Grosso do Sul, os candidatos farão o exame em Campo Grande. Os locais de prova já estão disponíveis para consulta no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora do certame, sob coordenação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A edição deste ano recebeu 9.195 inscrições, sendo 1.493 de pessoas negras, além de candidatos quilombolas, indígenas e com deficiência. A prova tem 100 questões objetivas, com caráter eliminatório. Os conteúdos exigidos incluem registros públicos, direito constitucional, administrativo, tributário, civil, penal, empresarial, processual, além de conhecimentos gerais.

O Enac é obrigatório para quem deseja concorrer a titularidades em cartórios por meio de concursos públicos organizados pelos tribunais de justiça. Para ser considerado habilitado, o candidato deve acertar no mínimo 60% da prova — ou 50%, no caso de participantes autodeclarados como pessoas negras, indígenas, quilombolas ou com deficiência.

O certificado de habilitação será expedido pelo CNJ e terá validade de seis anos, a partir da homologação do exame. Mais informações estão disponíveis na página oficial do Enac, no Portal do CNJ.

