Psicóloga procura filho que deixou carta e desapareceu no Dia das Mães

A psicóloga Angela Hayd Rego, de 48 anos, procura desesperadamente o filho Lucas Libni Hayd Andrade, de 19 anos, que deixou uma carta de despedida e desapareceu no último domingo (10) na Vila Erondina em Dourados.

Segundo a mãe, o filho faz tratamento psiquiátrico há oito meses, faz uso de remédios controlados, é depressivo e tem ideações suicidas. De acordo com Angela, o rapaz não tem amigos e não saía sem a companhia dela.

O jovem teria saído de casa entre 20h e 21h, do Dia das Mães, munido com uma mochila de cor preta, vestindo um casaco cinza de capuz e usando uma bermuda xadrez de cor azul claro. Lucas tem dois piercings na boca, cabelo castanho enrolado e tatuagem na mão esquerda.

A mãe de Lucas contou ele deixou uma carta dizendo que não queria mais adoecer a família. “Ele pediu desculpas, que ele estava doente e escreveu que precisava ir”.

A suspeita é que o filho possa estar em Ponta Porã ou em cidades da região. Quem tiver informações pode entrar em contato com Angela no (67) 99613-1170 ou no 190.

