Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo da educação

Os candidatos aprovados nos processos seletivos para merendeiro e assistente educacional inclusivo tiveram os nomes publicados no Diário Oficial de Campo Grande, nesta terça-feira (3).



Os candidatos aprovados na função de merendeiro, devem comparecer na Secretaria Municipal De Educação (Semed), conforme relação nominal, local, data e horário especificados no Edital, para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Para aqueles aprovados no limite das vagas oferecidas para seleção e contratação, por prazo determinado, de assistente educacional inclusivo, também há data e horário para apresentação na Semed.



Confira os nomes convocados e o edital no link ou no Diário Oficial 6.891 desta terça-feira.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também