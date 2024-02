Publicada exoneração de Ana Nardes e nomeação de Felini na Administração

A publicação do Diário Oficial desta terça-feira (6), traz a exoneração da secretária de Administração Ana Nardes, já anunciada neste mês pelo governador Eduardo Riedel.



Em seu lugar, foi nomeado o ajunto da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Frederico Felini, que assumirá a SAD.



A troca ainda coloca Ana Nardes no lugar de Felini, como ajunta da Segov de Rodrigo Perez. As alterações só passam a ter efeito a partir de 14 de fevereiro, conforme documento assinado pelo governador.



Essa é a quarta mudança feita por Riedel nas secretarias em 2024, até o momento, Caravina já deixou a titularidade da Segov que ficou para Rodrigo Perez e João César Matto Grosso assumiu como adjunto da Casa Civil de Eduardo Rocha. A troca de Ana Nardes e Feline somam as alterações.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também