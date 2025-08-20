Menu
Publicada lista preliminar de candidatos inscritos nos concursos da Polícia Civil

A Secretaria de Administração reforça que os candidatos fiquem atentos às novas datas do cronograma

20 agosto 2025 - 11h50
Foto: Divulgação/ Polícia CivilFoto: Divulgação/ Polícia Civil  

Foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (20) a relação preliminar dos candidatos inscritos nos concursos públicos para a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e para a Superintendência de Assistência Socioeducativa (SAS).

A publicação marca uma nova etapa do processo seletivo, que oferece vagas para os cargos de Agente de Polícia Judiciária (Investigador e Escrivão), Agente de Segurança Socioeducativa e Analista de Medidas Socioeducativas..

Ao todo, são 400 vagas para a Polícia Civil — sendo 300 para Investigador e 100 para Escrivão — com reserva para cotistas negros (80), indígenas (12) e pessoas com deficiência (20). Para o cargo de Analista de Medidas Socioeducativas, vinculado à SAS, estão disponíveis 20 vagas.

O edital atualizado com todas as alterações pode ser consultado no Diário Oficial n.º 11.910 de 8 de agosto, a partir da página 258. A Secretaria de Administração (SAD) reforça a importância de que os candidatos fiquem atentos às novas datas do cronograma.
 

