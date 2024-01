Publicado local e horário de provas do concurso para professores da Semed; confira

Saiba Mais Educação Prazo de inscrições do concurso para professor da Semed termina em 5 dias

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, publicou nesta sexta-feira (26), o horário e local de realização da prova objetiva e redação do Concurso Público de Provas e Títulos Para Cargos Efetivos de Professor para a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande.

A prova objetiva e redação deverá ser realizada no domingo (4/02), a partir das 7h (horário local) e fechamento do portão às 08h, por profissionais que concorrerão aos cargos de professor – educação infantil; professor – arte (educ infantil ao ensino fundamental); professor – educação física (educ infantil ao ensino fundamental); professor – língua inglesa (anos finais do ensino fundamental); professor – matemática (anos finais do ensino fundamental); professor – geografia (anos finais do ensino fundamental); professor – história (anos finais do ensino fundamental) e professor – ciências (anos finais do ensino fundamental).

Também no domingo há aplicação de prova objetiva e redação no período da tarde, com horário de abertura dos portões às 13h30 (horário local) e fechamento às 14h30 para os cargos de professor – anos iniciais do ensino fundamental tarde e professor – língua portuguesa (anos finais do ensino fundamental);

Para conhecer o local de realização da prova objetiva e redação, o candidato deverá consultar e imprimir o Cartão de Informação do Candidato (Horário e Local de prova) que estará disponível no endereço eletrônico www.avalia.org.br a partir de hoje.

O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 60 minutos do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização das provas, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, do seu documento original oficial de identificação com foto e do cartão de informação do candidato impresso.

A publicação consta no Diário Oficial nº 7.366 a partir da página 3 ou no site www.avalia.org.br .

