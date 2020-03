Publicados novos editais sobre os concursos da PM, PC e Bombeiros

Foram publicados os novos editais dos concursos da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A publicação ocorreu no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira (10).

Em relação a Polícia Civil, foram publicadas convocações de candidatos para realizarem a matrícula no Curso de Formação Policial – funções de Escrivão de Polícia Judiciária e de Investigador de Polícia Judiciária.

O primeiro edital traz a convocação em terceira chamada, visando a substituição de candidatos ausentes e desistentes dos grupos anteriores e o outro documento com nomes para fim de regularização.

Também foram divulgadas as matrículas deferidas, os candidatos ausentes, bem como, os candidatos que assinaram o termo de opção e desistência de vaga no Curso de Formação Policial.

Sobre a Polícia Militar, a partir da página 48, constam listas de candidatos que obtiveram deferimento, deferimento por determinação judicial, indeferimento e revogação de suas matrículas, bem como, os ausentes e desistentes para o Curso de Formação de Soldados da PM.

Os candidatos inconformados com o resultado poderão interpor recurso administrativo, no período entre às 08h do dia 10 de março às 08h do dia 11 de março, conforme Formulário de Recurso disponibilizado.

Ainda na edição de hoje, sobre o Corpo de Bombeiros, foram veiculados os seguintes editais: convocações para o Curso de Formação de Soldados e de Oficiais Especialistas; deferimento e indeferimento de matrículas nos Curso de Formação de Soldados e de Oficiais Especialistas.

Para conferir os editais completos com data de realização de matrícula, o horário de fechamento dos portões e os locais onde os candidatos devem comparecer, basta clicar aqui.

