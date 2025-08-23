Menu
Canonização de Carlo Acutis começa com chegada de pulôver em setembro na Capital

A peça chegará em cortejo solene conduzido pelo Corpo de Bombeiros, antecedendo a missa de abertura

23 agosto 2025 - 17h32Sarah Chaves

Entre os dias 1º e 7 de setembro de 2025, a capital sul-mato-grossense promove uma intensa semana de atividades religiosas, em razão da canonização do inglês Carlo Acutis, que morreu em 2006 aos 15 anos na Itália. Ele foi beatificado, o primeiro passo para a santidade  em 2020, depois do primeiro milagre registrado, justamente em Campo Grande.

Em 2013, a cura do menino Matheus Lins Vianna, diagnosticado com uma rara anomalia congênita no pâncreas, aconteceu após orações direcionadas a Carlo Acutis. A canonização estava marcada para abril, mas foi adiada em razão do falecimento do Papa Francisco e escolha do novo Papa, Leão XIV.

A Paróquia São Sebastião (Igreja Matriz) abre oficialmente a semana de celebrações pela canonização de Carlo Acutis no dia 1° de setembro às 19h , localizada na R. Minas Gerais, 549 - Monte Carlo.

O momento será marcado pela chegada do pulôver azul do jovem beato, presenteado pela mãe, Antonia Salzano, ao Padre Marcelo Tenório. A peça chegará em cortejo solene conduzido pelo Corpo de Bombeiros, antecedendo a missa de abertura.

Campo Grande tem papel histórico nesta canonização: foi aqui que o Vaticano reconheceu o primeiro milagre atribuído à intercessão de Carlo.

Entre os dias 1º e 7 de setembro de 2025, missas, momentos de oração, vigílias e ações voltadas à juventude movimentam a cidade, que recebe peregrinos e fiéis de várias partes do Brasil.

 

