Quadro de Bolsonaro é "clinicamente estável", sem febre ou alterações na pressão

Foi divulgado neste sábado (26) o mais recente boletim médico sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue “clinicamente estável”, sem febre ou alterações na pressão arterial após sua cirurgia.

Em publicação nas redes sociais, Bolsonaro informou que segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, e continua com o tratamento para “controle das alterações nos exames laboratoriais do fígado, que já estão em recuperação”.

Na publicação, Bolsonaro disse que segue om um quadro de gastroparesia, que é o retardo do esvaziamento do estômago, soluços e, que até o momento, não apresentou movimentos intestinais espontâneos.

“Segue o tratamento para controle das alterações dos exames laboratoriais do fígado, que encontra-se em recuperação. Persistem os sinais de gastroparesia (retardo do esvaziamento do estômago) e ainda não apresentou movimentos intestinais espontâneos, o que impede momentaneamente a alimentação por via oral ou por sonda gástrica”, diz o boletim.

Bolsonaro passou por cirurgia para corrigir complicações no intestino no dia 13 de abril, e desde então, segue internado na UTI do DF Star.

