"Quadro de Lula Ã© bom e estÃ¡vel", diz mÃ©dico do presidente

Após avaliar o estado clínico do presidente Lula no Palácio da Alvorada, o médico, Roberto Kalil Filho, disse ao G1 na manhã desta sexta-feira (24) que o presidente tem um quadro bom e deve viajar para a China no domingo (26), um dia depois do planejado.

“[O] quadro geral do presidente é bom, ele está estável. Está medicado e deve viajar domingo [à China]”, afirmou Kalili.

Lula foi diagnosticado com uma pneumonia viral leve , segundo Kalil, o que levou o presidente a adiar o embarque para a China, anteriormente previsto para o sábado (25).

O encontro com o presidente chinês, Xi Jinping – está previsto para terça-feira (28) e não deve ser afetado pela mudança no dia de embarque.

