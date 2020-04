Quarta-feira terá lives com astros do rock

O cantor Jon Bon Jovi vai realizar um show ao vivo ao lado de Bruce Springsteen em Nova Jersey, nos Estado Unidos nesta quarta-feira (22), que será transmitido pela TV norte-americana ABC , na rádio SiriusXM, em forma de apoio às vítimas da pandemia do novo coronavírus

A live intitulada 'Jersey 4 Jersey', será transmitido a partir das 19h (horário de MS) também pela Apple TV, e no canal oficial do evento, com a participação de músicos e atores nascidos no estado norte-americano. Tony Bennett, Jon Stewart, Whoopi Goldberg, Charlie Puth, SZA, Saquon Barkley, Danny DeVito e Chelsea Handler já confirmaram presença.

"Todas as performances serão acústicas. Ninguém tem produção. Ninguém tem nada. Sou eu sozinho, com meu violão", lembrou o artista.

Uma das principais atrações sera a música do evento composta pelo cantor junto aos fãs que fala sobre a pandemia, chamada "Do What You Can" (Faça o que você pode).

Artistas Brasileiros:

Assista também aos artistas brasileiros que realizam show remotos hoje, através dos links abaixo:

- Joelma agita a quarentena às 20h, no canal da cantora no YouTube

- Belo, às 19h, no canal do cantor no YouTube

- Durval Lelys, às 21h, no Instagram

- Roberta Sá, canta às 19h, no canal do Sesc São Paulo no YouTube

- Bruna Viola, estará às 20h, através do seu canal no YouTube

- João Gabriel, às 21h, no canal do cantor no YouTube .

