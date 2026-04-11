Quatro cidades de MS vão receber quase R$ 34 milhões em obras de asfalto e drenagem

O Governo de Mato Grosso do Sul vai investir quase R$ 34 milhões em obras de pavimentação e drenagem urbana em quatro municípios, dentro do programa MS Ativo. As intervenções vão beneficiar diretamente moradores de São Gabriel do Oeste, Eldorado, Ladário e Naviraí.
Os recursos serão destinados à pavimentação de ruas e melhorias no escoamento da água da chuva, reduzindo transtornos e aumentando a segurança em áreas urbanas.
Entre os destaques, estão R$ 17,9 milhões para obras no bairro Nova Aliança, em Ladário, e R$ 6,4 milhões para infraestrutura no loteamento industrial de Naviraí. Em São Gabriel do Oeste, a Rua Siriema será pavimentada com investimento de R$ 4,8 milhões, enquanto o distrito de Morumbi, em Eldorado, receberá R$ 4,7 milhões.
As licitações estão previstas entre os dias 30 de abril e 4 de maio, em formato eletrônico. Após essa fase, serão definidas as empresas responsáveis pelas obras.
Segundo o secretário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara, os investimentos atendem demandas diretas dos municípios. “São obras que melhoram o dia a dia da população e ajudam no desenvolvimento das cidades”, afirmou.
Os projetos e a execução ficarão sob responsabilidade da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, que também acompanhará os serviços. As licitações poderão ser acompanhadas pelo portal oficial do órgãoReportar Erro