Quatro municípios de MS terão entregas de kits de antenas digitais a famílias baixa renda

Pra ampliar o sinal de TV digital, o Ministério das Comunicações entregará kits de antena parabólica digital a famílias de baixa renda de quatro municípios do Mato Grosso do Sul, mesmo que ainda não possuam o equipamento tradicional instalado em casa.

Anteriormente, apenas os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que utilizavam antenas parabólicas convencionais tinham direito ao benefício. A ampliação, publicada em portaria no Diário Oficial da União, visa garantir acesso à TV aberta e gratuita via satélite a populações que vivem em áreas com baixa cobertura de sinal terrestre. No país serão 323 municípios beneficiados.



Em Mato Grosso do Sul, as famílias aptas a receberem os kits são as das cidades de Coronel Sapucaia, Figueirão, Alcinópolis e Paraíso das Águas



A substituição das parabólicas tradicionais pelas digitais é necessária devido à interferência causada pela implementação do sinal 5G, que opera na mesma faixa de frequência (3,5 GHz). Os novos equipamentos oferecem som e imagem em alta definição, maior estabilidade na recepção e uma grade de programação ampliada, com até 100 canais entre regionais e nacionais.



Famílias inscritas no CadÚnico que utilizem antenas parabólicas tradicionais têm até 30 de junho de 2025, às 20h (horário de Brasília), para solicitar a instalação. O agendamento pode ser feito pelo site www.sigaantenado.com.br ou pelo telefone 0800 729 2404.



Os prazos e procedimentos para solicitação por parte dos beneficiários que ainda não possuem parabólica, e que moram nesses municípios contemplados na nova portaria, serão divulgados em breve.

