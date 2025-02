Que tal um amiguinho? Feira traz adoção de pets em shopping de Campo Grande

Já pensou em ter um novo animal de estimação em casa? O Shopping Bosque dos Ipês terá uma feira de adoção de pets neste final de semana, com cerca de 40 animais, entre adultos e filhos, que estão em busca de um novo lar.

Os interessados em adotar um animal podem aproveitar o espaço, no sábado (8) e domingo (9), das 15h às 18h, para escolherem o novo companheiro da casa. A ação acontece em meio a Feira do Bosque da Paz e conta com a parceria do projeto Anjos da Dani, coordenada pela protetora Dani Reis.

Os que estão em fase adulta, já estão todos castrados, vacinados e vermifugados. Já os filhotes, estão com a 1ª dose de vacina antiviral e vermífugo. Os filhotes que serão adotados, já saem para os novos lares com a castração agendada quando completarem a idade para realizar o procedimento.

Para realizar a adoção, o tutor assinará um termo de adoção responsável e precisa trazer documentos pessoais com foto. As protetoras preenchem a ficha, passam todas as recomendações e os novos tutores já podem ir pra casa com os animais adotados.

Serviço - A Feira de Adoção será durante a Feira do Bosque no Bosque, neste sábado (8) e domingo (9), das 15h às 18h. O Shopping Bosque dos Ipês fica na avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados. Mais informações pelo telefone (67) 3004-5555 ou pelo site bosquedosipes.com .Siga a página do shopping nas redes sociais @bosquedosipes e fique por dentro de todas as novidades.

