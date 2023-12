Queda de raio causa incêndio de grandes proporções no Pantanal

Brigadistas do Corpo de Bombeiros conseguiram conter um foco de incêndio na região de Paraguai Mirim, localizada na região do Pantanl sul-mato-grossense, que se iniciou depois da queda de um raio em um tronco de árvore seca, durante o Natal, na segunda-feira (25). As chamas se espalharam por uma área de aproximadamente 01 hectare.

O local é composto, em sua maioria, por áreas alagadas. Os combatentes usaram mochilas costais e abafadores, direcionando os focos para o rio próximo.

Segundo as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, uma equipe de quatro combatentes tem se dedicado à extinção do incêndio florestal, que atingiu duas fazendas na região do Paiaguás.

Uma garoa, que caiu durante o dia 26, ajudou na extinção dos focos. Ontem, quarta-feira (27), foi realizado trabalho de rescaldo e monitoramento da área queimada para evitar reignição. No momento, os focos de incêndio foram extintos.

O deslocamento dos militares até o local, foi viabilizado por uma aeronave do Grupamento Aéreo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS).

