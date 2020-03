Queimadas aumentam 133% em marÃ§o deste ano

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), registraram, em março de 2020, 133% focos de incêndio a mais que no mesmo período do ano passado. Um dos motivos são as altas temperaturas registras em todo estado e a falta de chuva.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as notificações do Corpo de Bombeiros por incêndios em vegetação até o dia 25 de março chegam a 662, número bem superior ao total registrado durante os 31 dias do mês em 2019, que contabilizou 284 focos.

A bombeira militar, Major Karoline alerta para os cuidados necessários, "pedimos que a população tenha atenção especial no trato do lixo, não queimando resíduos em terrenos baldios, não descartando resíduos em lugares de vegetação, principalmente objetos de alta inflamabilidade, como lançar pontas de cigarro pela janela do carro. A medida mais eficaz contra os incêndios florestais é a prevenção. Queimada é crime ambiental", disse.

QUEIMADAS URBANAS

Do total de ocorrências atendidas pelos Bombeiros em março deste ano, a maior parte se concentra na Capital, com 406 incêndios em vegetação. Conforme a corporação, a grande maioria são queimadas urbanas e terrenos, ou seja, causadas pela própria população.

A ação pode gerar multa, podendo configurar crime sob pena de até quatro anos de detenção. Na Capital por exemplo, a legislação prevê multa entre R$ 2.414,50 e R$ 9.658,00. A Semadur oriente que as queimadas podem ser denunciadas através do Disque Denúncia 156.

