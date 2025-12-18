Menu
Geral

Queimadas caem mais de 90% no Pantanal sul-mato-grossense

Dados oficiais mostram redução de focos de calor e áreas atingidas pelo fogo

18 dezembro 2025 - 10h25Sarah Chaves
Foto: ImasulFoto: Imasul  
O monitoramento de incêndios florestais em Mato Grosso do Sul aponta uma redução expressiva das queimadas em 2025, conforme dados analisados pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC) e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMMS).

O levantamento considera o período de 1º de janeiro a 16 de dezembro de 2025 e compara os números com o mesmo intervalo de 2024, indicando queda significativa tanto na área queimada quanto no número de focos de calor nos principais biomas do Estado.

No bioma Cerrado, a área atingida pelo fogo caiu 70,5%, passando de 224.140 hectares em 2024 para 66.136 hectares em 2025. O número de focos de calor também apresentou redução de 69,6%, recuando de 3.825 para 1.164 registros. No Pantanal, a diminuição foi ainda mais acentuada: a área queimada reduziu 92,4%, saindo de 1.771.252 hectares para 134.512 hectares, enquanto os focos de calor tiveram queda de 94,7%, passando de 8.156 para 434 ocorrências.

As áreas protegidas também registraram redução expressiva. Nas unidades de conservação localizadas no Pantanal e no Cerrado, a área queimada diminuiu 66,4%. Em terras indígenas, a queda foi de 93,6%, e na Rede Amolar, no Pantanal, a redução chegou a 87%. 

Segundo o levantamento, o CBMMS atua de forma contínua desde 1º de janeiro de 2025, com o emprego de um efetivo de 1.256 bombeiros militares em ações de prevenção, preparação e resposta aos incêndios. O número de ocorrências de incêndios em vegetação atendidas pelo Corpo de Bombeiros caiu 19,1%, passando de 5.484 em 2024 para 4.435 neste ano.

 

