Queimadas levam Riedel às redes sociais

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul está atuando em três incêndios florestais diferentes no Pantanal, com o foco de maior proporção sendo o da região pantaneira do Rio Negro, onde a área queimada já chega a aproximadamente 400 hectares.

O governador Eduardo Riedel foi até suas redes sociais para falar sobre o assunto, onde citou o trabalho dos Bombeiros e destacou que o combate a esses focos não é fácil, dada a adversidade climática enfrentada.

Com baixa umidade relativa do ar, altas temperaturas e ventos fortes, a queimada fica muito mais forte.

Na região do Rio Negro, o trabalho de combate é realizado por 35 bombeiros, porém, todo o efetivo dos municípios pantaneiros estão em alerta, e caso haja necessidade, eles serão convocados.

Em seu vídeo, Riedel destaca que uma parte importante do combate a esses incêndios está na população não participar de atividades de queimada, nem que seja a mais básica, como colocar fogo em lixo.

