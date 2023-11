Queimadas no Pantanal cresceram 4,9% em relação a 2022

Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, mostram que de 1° de janeiro de 2023 até 31 de outubro, as áreas de queimada tiveram crescimento com relação ao mesmo período de 2022.



Enquanto no bioma Pantanal, a área queimada aumentou de 211.975 mil hectares para 222.275 mil, um valor correspondente a 4,9%. No entanto, no mesmo período, a área de queimada no Cerrado, diminuiu de 746.275 mil hectares para 464.400 mil, redução de 37,8%.

Com relação as áreas protegidas, as áreas queimadas nas unidades de conservação do Pantanal e cerrado tiveram queda de 47,6%, enquanto a Rede Amolar teve um aumento de 100%.



Porém a partir da próxima segunda-feira (6), há previsão de altas temperaturas, com valores que podem atingir valores próximos aos 40-43°C e umidade relativa do ar entre 10-30%, com destaque nas regiões pantaneira e sudoeste, condições que facilitam incêndios florestais.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em grande parte do estado, o risco de fogo é “mínimo”, porém nas regiões central e norte e o risco de fogo encontra-se “crítico” para o dia 4/11 às 14 horas,

A previsão da probabilidade de fogo para o trimestre Novembro-dezembro e janeiro (NDJ) mostra que a maior parte do território do estado do Mato Grosso do Sul encontra-se no nível de alerta de “Atenção”. Já municípios das regiões oeste, central e leste do estado encontram-se no nível de “Observação”.

Trabalho do Corpo de Bombeiros



Com atuação em três diferentes regiões do Pantanal em Mato Grosso do Sul, o Corpo de Bombeiros foi acionado em outubro para trabalhar no combate aos incêndios nas regiões de Nabileque, Nhecolândia e Paiaguás, já na divisa com o Mato Grosso.



O CPA (Centro de Proteção Ambiental) do Corpo de Bombeiros Militar e mantém trabalho de monitoramento em dois grandes focos de calor na região do Paiaguás. A Operação Pantanal 2023 continua em Mato Grosso do Sul, com alerta e pronta atuação do CPA.



O Corpo de Bombeiros Militar conta com guarnições de combate a incêndios florestais de prontidão nos municípios de Campo Grande, Coxim, Aquidauana, Miranda e Corumbá.



