Queimadas podem afetar fornecimento elétrico; saiba como prevenir e quem contatar

Com o tempo seco e maior incidência de ventos previstos até setembro, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC/MS), as queimadas se tornam uma preocupação para a população, com danos que podem até mesmo causar interrupção no fornecimento elétrico.

Dados da Energisa MS apontaram que em 2022, nos períodos de janeiro a julho, dentro da área de atuação da empresa, foram registradas um total de 11 ocorrências de queimadas que causaram interrupção no fornecimento de energia, afetando 11 mil clientes no total.

Este ano, no mesmo período, foi registrada uma ocorrência do tipo, com 108 clientes tendo o fornecimento de energia afetado.

Mesmo com uma queda nos registros, o coordenador de Construção e Manutenção da Energisa, João Ricardo Costa Nascimento, aponta para o risco de incêndios em matas, terrenos baldios e áreas de pastagens

“Sem chuvas constantes, com altas temperaturas e baixa umidade do ar, o cenário fica propício para a rápida dispersão do fogo. E, ainda que as chamas não atinjam diretamente a rede de energia, o calor intenso pode danificar cabos condutores, postes, equipamentos do sistema elétrico e causar a interrupção no fornecimento da energia para clientes de uma determinada região, desde bairros até uma cidade toda, afetando comércios, hospitais, escolas e outros serviços essenciais”, enfatiza.

Buscando evitar casos do tipo, a Energisa tem uma série de recomendações para evitar esse tipo de incidente:

- Nunca jogue pontas de cigarro ou fósforos acesos em lixeiras, às margens de rodovias ou próximo a qualquer tipo de vegetação;

- Não queime o lixo doméstico;

- Não faça queimadas para limpar pastagem ou plantio agrícola;

- Evite acender fogueiras, principalmente em locais perto da rede elétrica;

- Quando acender uma fogueira, posteriormente apague as cinzas com água, para que o vento não leve as brasas para matas, terrenos baldios ou lixões.

Também vale lembrar que fazer queimadas próximo às linhas de transmissão constitui crime federal.

Em caso de incêndio perto da rede elétrica, entre em contato imediatamente com a Energisa pelo número 0800 722 7272.

