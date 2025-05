Quem é o papa Leão XIV? Conheça perfil do novo pontífice

O conclave elegeu nesta quinta-feira (8), em seu 2º dia de votação, o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost como o próximo papa, sucessor de Francisco, que escolheu o nome Leão XIV.

Leão XIV nasceu em 14 de setembro de 1955, em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos, e aos 22 anos, entrou para a vida religiosa. O novo pontífice se formou em teologia na União Teológica Católica de Chicago e aos 27 anos, foi para Roma estudar direito canônico na Universidade de São Tomás de Aquino.

Em 1982, foi ordenado padre e, dois anos depois, iniciou sua atuação missionária no Peru, primeiro na cidade de Piura, depois em Trujillo, onde permaneceu por 10 anos.

Em 2014, foi nomeado administrador da Diocese de Chiclayo, cargo em que foi ordenado bispo e permaneceu por nove anos. Foi somente em 2023 que recebeu o título de cardeal, que ocupou por apenas dois anos antes de assumir como papa.

Apesar de ter um perfil discreto e voz tranquila, evitando os holofotes e entrevistas, ele é visto como um reformista, alinhado à linha de pensamento implementada por Francisco.

Com a escolha de seu nome, ele se torna o primeiro papa nascido nos Estados Unidos e também o primeiro vindo de um país de maioria protestante.

