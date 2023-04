Quem é Zilda Arns, mulher que entrará para o Livro de Heroínas da Pátria

Sarah Chaves, com informações do Ebiografia

Foi sancionado pelo presidente Lula a Lei nº 14.552, que inscreve o nome de Zilda Arns Neumann no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília (DF).

A inscrição de Zilda no livro é uma homenagem do Governo Federal à médica pediatra, sanitarista e humanista catarinense e a reconhece como uma das mulheres mais atuantes na história da vida pública do país.

Zilda Arns

Zilda Arns nasceu em 1934, em Forquilhinha (SC), ocupou um papel de destaque no Brasil ao atuar com empenho para combater a desnutrição infantil, ao mesmo tempo em que trabalhou para valorizar a importância do trabalho voluntário.

Indicada por três vezes para o Prêmio Nobel da Paz e homenageada diversas vezes tanto em seu país quanto no exterior, Zilda Arns foi uma das fundadoras da Pastoral da Criança, ao lado de Dom Geraldo Majella Agnello, e a partir daí elaborou um importante plano para diminuir a mortalidade infantil no Brasil, principalmente a de crianças em condição de pobreza, vítimas de doenças que podiam em muitos casos serem evitadas facilmente.

O programa, Pastoral da Criança se expandiu e alcançou 72% do território nacional, além de vinte países na América Latina, Ásia e África. Zilda participou de eventos, realizou palestras, acompanhou comitivas da pastoral, um trabalho que mudou o destino de milhões de crianças.

Em outubro de 2009 esteve no Timor Leste, onde a Pastoral auxiliava mais de 6000 crianças. Em janeiro de 2010 saiu de Curitiba e partiu para Miami, onde pegou outro avião que a levou até Porto Príncipe, no Haiti, onde faria uma palestra sobre seu trabalho na Pastoral, para um grupo de religiosos haitianos.

Em seus últimos anos, Zilda Arns dividiu seu tempo entre diversos compromissos, atuando como coordenadora nacional da Pastoral da Pessoa Idosa e coordenadora internacional da Pastoral da Criança, além de participar como representante da CNBB no Conselho Nacional de Saúde e como membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

Deixe seu Comentário

Leia Também