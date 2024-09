Quem quer ser milionário? Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 50 milhões hoje

Imagina você acordar com R$ 50 milhões na sua conta? Então, a regra é bastante simples. Se apostar na Mega-Sena, você pode ficar milionário nesta quinta-feira (12), quando a loteria realiza o sorteio do prêmio acumulado pelo concurso 2.773.

No último sorteio, ocorrido na última terça (10), nenhum bilhete saiu premiado. Os números sorteados foram: 01 - 12 - 33 - 41 - 53 - 56.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

