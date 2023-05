Quer descartar objetos que não usa mais? Drive-thru da reciclagem começa em junho

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do descarte correto do resíduo e da adoção de práticas sustentáveis, a 9ª edição do Drive-Thru da Reciclagem acontece entre os dias 15 e 17 junho das 9h às 18h, no estacionamento ao lado do Bioparque Pantanal, nos altos da Avenida Afonso Pena.

No dia 15, às 19h acontece a rodada de negócio, realizada por Washington Sanches, onde empresários dos setores participam de talks, conexões e networking. Haverá ainda palestras voltadas para educação financeira, sustentabilidade e empreendedorismo feminino.

Durante os três dias será possível descartar materiais como papel, papelão, plástico, garrafa pet, vidro, óleo de cozinha usado, sucata de aço, ferro, geladeira, ferro e afins, eletrônico, tecido, banner, medicamento vencido, ração, acessório e medicamento para pet, além de lâmpada, pilha, bateria, entre outros.

A programação conta com uma série de atividades educativas e culturais, atrações musicais, teatro para as crianças, ambiente da leitura, praça de alimentação e oferta de mudas de árvores frutíferas às pessoas que realizarem o descarte.

Será apresentado também o ambiente da tecnologia e da inovação promovendo o impacto social e ambiental. O ambiente empreendedorismo funcionará todos os dias das 16h às 21h, com produtos de venda e serviços de saúde, culinária, artesanato, dentre outros.

Na sexta-feira, dia 16, às 19h, acontece o Sarau Cultural, realizado pela Embaixadora da Paz Delasnieve Daspet, onde serão abordados temas relacionados a ODS 16, que visa promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.



O local contará com o ambiente destinado à captação de doações. Podem ser doadas peças de roupas, calçados, alimentos não-perecíveis, material de construção e tudo que estiver em boas condições de uso que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social assistidas pelo FAC.

Serviço

Evento: 9º Drive-Thru da Reciclagem

Local: Estacionamento do Bioparque Pantanal, Altos da Afonso Pena

Data: 15 a 17 de junho

Horário: 9h às 18h

Informações: 2020-136

