Quer desfilar no aniversário da Capital? Inscrições estão abertas

Estão abertas as inscrições para o tradicional Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 124 anos da emancipação política-administrativa de Campo Grande.

O evento realizado Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), acontece no dia 26 de agosto, na Rua 13 de Maio entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Sete de Setembro, a partir das 8 horas.

Toda e qualquer entidade de Mato Grosso do Sul pode se inscrever manifestando interesse através do e-mail [email protected], com o assunto "Inscrição para o Desfile Cívico-Militar". Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67) 99226-7604 (Clarice).

