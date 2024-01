Quer falar com a Defensoria Pública? Confira os números atualizados no interior

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul responsável por garantir e promover o acesso da população hipossuficiente e vulnerável à ordem jurídica, atualizou os números de telefone de 42 unidades da instituição localizadas no interior do Estado.

O atendimento da Defensoria em casos de urgência em dias úteis funciona das 12h às 19h já para conferir a escala de plantão acesse o link www.defensoria.ms.def.br/para-o-cidadao/escala-de-plantao.

Os novos contatos já foram atualizados no portal institucional e pode ser conferido no link , ou na imagem abaixo:

