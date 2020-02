“Queremos aumentar o consumo de álcool no MS”, afirma Reinaldo

O governador Reinaldo Azambuja falou nesta segunda-feira (17) sobre preços abusivos de alguns postos de gasolina que aproveitaram o aumento do ICMS para “justificar” cobrança maior, principalmente da gasolina.

Reinaldo destacou o trabalho do Procon-MS para coibir as “cobranças indevidas”. “Se olhar postos que do dia para a noite aumentaram mais de 50 centavos o litro da gasolina e não diminuíram do álcool, mostra que alguns abusaram”, afirmou.

Para o governador, o aumento da gasolina e o baixo preço do álcool, foi permitido com o propósito de aumentar o consumo do etanol produzido em Mato Grosso do Sul. “Nós abaixamos o valor do álcool e aumentamos a gasolina porque somos produtores de álcool e precisamos aumentar o consumo de álcool, mas isso só vai acontecer se realmente os preços chegarem na bomba do consumidor final”, disse.

