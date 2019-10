"Quero agradecer por tanta oração", diz jovem que caiu da sacada de apartamento

Joilson Francelino, com informações do R7

Alexa Terranzas, 23 anos, que despencou de uma altura de mais de 25 metros após tentar fotografar uma pose de ioga na varanda de um apartamento em Nuevo León, Mexico, falou pela primeira vez do acidente, dois meses depois.

O caso aconteceu em agosto. Alexa fraturou as duas pernas, quadril e crânio. Foram 110 ossos partidos e 11 horas de cirurgia após queda. A jovem permanece no hospital. "Eu realmente quero agradecer por tanta oração, por tantas boas vibrações. Me sinto muito bem e, graças a isso, fiz muitos avanços. Até os médicos estão chocados e não acreditam que meu corpo reagiria tão rapidamente ", disse.

Recentemente ela passou por um procedimento nos cotovelos para restraurar a mobilidade dos braços e mãos, e diz que seu estado de saúde continua progredindo. "Graças a Deus foi um dia incrível ontem, tive muito progresso, tive a oportunidade de parar pela primeira vez depois de quase um mês e meio, podia jantar sozinha, consegui muitas coisas ontem, consegui estou muito orgulhoso”, relatou sobre sua recuperação.

Investigação da Procuradoria Geral de Nuevo Leon apontou que o corrimão do apartamento onde ela estava não apresentava danos estruturais, o que reforça a tese de que a queda se deu por um desequilíbrio.

