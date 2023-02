"O que é a vida, afinal?", questionam amigos de empresário morto dentro do Procon

A morte do conhecido e querido empresário, Antônio Caetano de Carvalho, 67 anos, na manhã de hoje (13) dentro do Procon-MS pegou amigos e familiares de surpresa, os fazendo questionar ‘o que é a vida, afinal?’.

Muitos utilizaram as redes socais para se despedir e prestar homenagens para Caetano, como era conhecido. Amigo de longa data, Ademar Cardoso de Andrade fez uma pequena despedida para o empresário.

“O que é a vida, afinal? Como explicar que uma pessoa com feitos maravilhosos para Campo Grande, uma história de vida empreendedora, com atuação em diversos segmentos sociais e comerciais, pode ser covardemente assassinada dentro de uma instituição pública, como o Procon? Estou falando do Antônio Caetano de Carvalho, simplesmente Caetano, pessoa que tive o privilégio de conhecer há 45 anos. Que Deus o receba na luz amigo”, publicou.

Em um texto muito emocionante, Guga Mancini, compartilhou sua homenagem para o amigo que chama carinhosamente de ‘irmão’ na internet. “Só agora depois de certo tempo é que resolvi me despedir de você meu irmão Caetano, ainda não acredito que tiraram sua vida por uma coisa banal [...]. Mas quero pensar em ti meu irmão com este sorriso franco... ajudando os menos necessitados. Fica a tristeza e a saudade de ti meu querido amigo”.

Alguns, como Antonio Jose Borges Maltez, usaram as redes sociais para extravasarem sua revolta com a situação vivida por Caetano na manhã desta segunda-feira após ele perder a vida por uma ‘bobeira’. “Você sempre teve a minha admiração por sempre me passar a imagem de um homem humilde e um profissional centrado e coerente. A atitude covarde desse homem acabou com sua vida e de sua família, e deixou a todos nós perdidos no sentimento de perda”, compartilhou.

Valdir Reis utilizou o momento para lembrar que o amigo era uma ‘pessoa do bem’. “Estava sempre em nosso convívio tanto no jornal como na rádio. Muito triste”, escreveu.

Além de amigos, a ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande) e a Rádio Difusora Pantanal, publicaram nota lamentando o ocorrido. Confira na integra:

“Associação Comercial e Industrial de Campo Grande lamenta profundamente o falecimento do empresário e diretor da entidade, Antônio Caetano de Carvalho, nesta segunda-feira (13/02/23). A ACICG manifesta suas condolências aos familiares e amigos neste momento de pesar”.

Frequentador e anunciante assíduo da Difusora Pantanal, Caetano também foi lembrado pela emissora. Leia:

“Hoje nos despedimos do nosso querido amigo, cliente e parceiro, o empresário Antônio Caetano. Prestamos aqui a nossa homenagem e deixamos o nosso pesar a toda sua família e parentes. A morte é apenas uma mudança de morada, então, até logo amigo! Por aqui estamos muito tristes, vá em paz!”

O caso – O empresário Antônio Caetano de Carvalho foi cruelmente assassinado com três tiros na cabeça durante uma audiência de conciliação na manhã desta segunda-feira (13), dentro da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS). O autor seria ex-policial militar e os dois estariam tendo um desacordo sobre o concerto de uma caminhonete.

Caetano era gerente comercial na empresa 'Aliança Só Hilux', estabelecimento especializado em mexer com caminhonetes. O autor esta sendo procurado pelas equipes da Polícia Civil que investigam o caso.

