Quinto Ofício agora é Cartório Cidade Morena

Pensando em homenagear Campo Grande, o 5º Ofício Cartório de Notas da Capital inovou e criou nova identidade: Cartório Cidade Morena. Além disso, o local reformulou as salas e as nomeou com homenagens à capital sul-mato-grossense. A ideia veio do proprietário e colaboradores.

Elder Gomes Dutra, gestor há oito anos do Cartório, explica que a escolha do novo nome foi um modo encontrado para homenagear Campo Grande. “O Cartório Cidade Morena se dedicará a destacar as belezas da nossa cidade e do nosso estado, inclusive através de nossas instalações, que receberam o nome de monumentos, personalidades e estórias que marcaram nossa terra”, enfatizou.

Dutra destaca ainda que o objetivo é deixar registrado em serviços, presenciais e eletrônicos, as mais diversas qualidades do campo-grandense. “A escolha dos nomes foi realizada por meio de votação onde cada setor pode escolher um nome representante. Tudo foi pensado e personalizado e cada equipe recebeu a sua placa com o nome e com os descritivos em formato de presente”, explicou.

“A ideia foi iniciada e precisou de estudo para a escolha dos nomes. A intenção também foi “casar” com o ambiente que o receberia”, finalizou Elder.

Confira alguns dos nomes escolhidos:

A Recepção e o setor de Balcão ganharam o nome de “Espaço Florada dos Ipês”. A Sala de Reunião 1, que é um espaço destinado aos clientes e parceiros, ganhou o nome de “Espaço Almir Sater”, e o Setor Notas, onde são feitas as escrituras e procurações, ganhou o nome de “Espaço Arara Canindé”. O Hall de espera recebeu o nome de “Espaço Prosa e Segredo”.

Além disso, a Copa ganhou o nome de "Espaço Guavira", o Setor Jurídico recebeu o nome de "Espaço Relógio Central", a sala do tabelião ganhou o nome de "Espaço Manoel de Barros", a Sala de Reunião 2 ganhou o nome de "Espaço Parque das Nações Indígenas" e a Sala de Descanso recebeu a sombra aconchegante do "Espaço Cumbaru".

Já o Setor Financeiro ganhou o nome de "Espaço Jacarandá", a Sala de Gestão de Pessoas ganhou o nome de "Espaço Arara Azul", a Sala de Almoxarifado ganhou o nome de "Rua Dom Aquino", o Arquivo recebeu o nome de "Espaço José António Pereira" e o Setor de Suporte Interno ganhou o nome de "Espaço Maria Fumaça".

