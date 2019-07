Rádio Difusora é destaque nacional de audiência no sertanejo

Estatística mensal divulgada pelo portal Radios.com nesta sexta-feira (26) aponta a Difusora Pantanal 101.9 FM como a segunda rádio mais ouvida do Brasil no segmento sertanejo em julho. A campo-grandense aparece com 130.308 visitas, ficando atrás apenas da Band FM 96.1, que registrou 322.050 acessos. A lista nacional conta com 557 rádios cadastradas no segmento sertanejo.

Levando em conta o top 5, atrás da Difusora Pantanal estão Transamérica Hits 95.5 FM (SE), Alegria 92.9 FM (RS) e Viola 98.1 FM (PR), respectivamente. Em Mato Grosso do Sul, a Difusora Pantanal aparece em primeiro lugar no ranking das rádios FM mais ouvidas em julho, com 43% dos acessos, levando em conta todos os segmentos.

Em seguida aparecem as rádios Capital 95.9 FM (5%), rádio Globo 95.3 FM (2%), Novo Tempo 97.3 FM (2%), 94 FM Dourados (2%), entre outras. O mesmo acontece em Campo Grande, onde a Difusora aparece em primeiro lugar no ranking geral das rádios mais ouvidas.

A Sociedade Rádio Difusora foi a primeira rádio do estado de Mato Grosso do Sul, quando houve a divisão com Mato Grosso, e existe desde 1930. Atualmente, cobre cerca de 70% do território estadual. A Difusora conquistou autorização para migrar da 1240 AM para a FM em 2017, passando a ser sintonizada na FM 101.9.

O portal e aplicativo Radios.com abrange rádios cadastradas de todas as partes do país em AM, FM e também versão Web. Por meio das plataformas digitais, os internautas podem acessar e ouvir as frequências a qualquer hora do dia.

