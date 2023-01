Raio cai durante partida de futebol e assusta jogadores; veja

Jogadora de futebol levaram um susto após um raio cair no meio do campo durante uma partida na tarde deste domingo (29), no interior do Paraguai, em Nueva Londres.

Vídeo que circula nos meios de comunicação local, é possível notar que chovia bastante no momento em que o raio caiu entre as árvores, no campo de futebol amador do Sportivo Nueva Londres.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e a partida continuou até o final.

Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também