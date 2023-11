'Rapidinha' sem ar condicionado nesse calorão irrita cliente de motel na Capital

Nesse calorão o sonho dos campo-grandenses tem sido fazer igual a música do Wesley Safadão: “O ar condicionado no 15°C e a gente suando”, quando o assunto é fazer amorzinho com a sua parceira. Infelizmente, um azarado não teve a mesma sorte e se deparou com um aparelho funcionando mal ao levar a companheira para um motel, localizado no bairro Tijuca, em Campo Grande.

Em seu relato na página Aonde não ir em Campo Grande-MS (Oficial), o homem contou que no domingo (19) teria ido até o estabelecimento. “Limpinho, mas uma coisa muito importante não tava certa: o ar condicionado liga mais não gela. Questionei a funcionária e ela disse que eu não era a primeira a reclamar”, comentou.

Depois disso, o azarado chegou a dizer que o dono do local foi informado sobre a situação do ar, mas nada havia sido feito para arrumar o aparelho. “Venho aqui postar minha indignação pra ver se essa reclamação chega até o proprietário, pra ele tomar vergonha na cara e arrumar o problema”, finalizou.

Como tudo na internet vira motivo de piada, a publicação que já tem mais de 700 reações e quase 300 comentários, virou palco das mais inusitadas situações.

“Eu fui em um hotel em SP, tinha um botão escrito ‘ar condicionado’. Quando apertei ligou o ventilador”, comentou uma seguidora da página.

Outros alegaram que o azarado deveria usar um local mais simples, como uma ‘construção ou um mato’. Uma usuária chegou a falar que no calor, adulto quer ir para motel usar ar condicionado e a hidromassagem, não para fazer ‘saliência’.

Outro comentou para o rapaz levar um ventilador da próxima vez que for ao local. “Por isso o povo ta indo pras ruas e para os carros”, disse uma usuária da rede.

Ainda nos comentários, a funcionária do motel apareceu dizendo que o problema foi resolvido. Interagindo com os usuários, ela disse ainda haver uma tolerância de 10 minutos para ver se a pessoa se acomoda no espaço, podendo mudar de apartamento ou ir embora.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também