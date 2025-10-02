Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol

O rapper Hungria, de 34 anos, está internado em um hospital em Brasília com suspeita de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica adulterada.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star, ele deu entrada na unidade nesta quinta-feira (2), com quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica.

Ainda não há informação se o consumo da bebida teria ocorrido no Distrito Federal, que oficialmente ainda não conta com nenhum caso confirmado de intoxicação por metanol. O boletim médico diz ainda que foi iniciado o tratamento e que segue a investigação sobre o caso.

Gustavo Hungria das Neves é da periferia de Brasília, da Ceilândia, e ganhou projeção nacional com suas músicas. Nas redes sociais, a equipe do músico disse que ele está sendo acompanhado pelos médicos e "fora de risco eminente". Informou ainda que a agenda de shows para o fim de semana está cancelada e agradece o apoio dos fãs.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também