Raquel Dodge participa de posse do procurador-geral Paulo Passos como presidente do CNPG

Saiba Mais Política Procuradores da Lava Jato querem aumentar pena de Lula no caso do sítio de Atibaia

Nesta quarta-feira (24), o procurador-geral de Justiça do estado de Mato Grosso do Sul, Paulo Cezar dos Passos, tomará posse solene no cargo de presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG). A procuradora-geral da República e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Raquel Elias Ferreira Dodge, estará presente na posse.

Na solenidade, que terá início às 17h e ocorre no edifício-sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em Campo Grande, também terá a posse dos demais membros da nova diretoria: os vice-presidentes regionais José Antônio Borges Pereira, procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso (Centro-Oeste); Plácido Barroso Rios, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Ceará (Nordeste); Ivonei Sfoggia, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Paraná (Sul); Gilberto Valente Martins, procurador-geral de Justiça do Ministério do Pará (Norte); Eder Pontes da Silva, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo (Sudeste); e Fabiana Costa Oliveira Barreto, procuradora-geral de Justiça do Ministério Distrito Federal e Territórios (MP da União), bem como o secretário-executivo, Alexandre Magno Benites de Lacerda, promotor de Justiça e chefe de gabinete do PGJ de Mato Grosso do Sul.

A posse também contará com a presença dos Conselheiros do CNMP, membros, servidores e autoridades.

Eleição

Por aclamação, Paulo Cezar dos Passos foi eleito e empossado administrativamente, no último dia 27 de março, como presidente do CNPG, em reunião ordinária realizada na sede do Ministério Público do Trabalho, em Brasília/DF, sendo presidida interinamente pelo procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia, Airton Pedro Marin Filho.

Saiba Mais Política Procuradores da Lava Jato querem aumentar pena de Lula no caso do sítio de Atibaia

Deixe seu Comentário

Leia Também