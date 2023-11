24 h após temporal em São Paulo, mais de 1 milhão de pessoas permanecem sem energia

A última tempestade em São Paulo, na sexta-feira (3), que deixou seis mortos e causou danos por toda a Capital Paulista e no interior, permanece sem energia após 24h, para 46% da população, cerca de um milhão de pessoas.

De acordo com a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) mais de duas milhões de pessoas ficaram sem energia, que aos poucos está sendo restabelecida. A empresa disse que desde 1995 não era observado um evento dessa magnitude.

A região sul e oeste do estado foram as mais impactadas e a prioridade é restabelecer energia em hospitais, serviços de saúde e escolas onde será realizado o Enem 2023, neste domingo (5). A previsão é liberar energia integralmente até terça-feira (7).

O prefeito Ricardo Nunes disse que o município atua com a Enel para que a realização do enem não seja afetada, faltando 30 geradores para abastecer os locais de prova. A Concessionária disse que está mobilizando equipes do Rio de Janeiro para atuar no restabelecimento de energia em São Paulo.

