Raviera Motors lanÃ§a novas BMW na capital

Ícones de vendas em todo o mundo, os novos BMW Série 3 e o BMW X5 chegam a Mato Grosso do Sul na Raviera Motors. De acordo com o gerente de vendas da concessionária em Campo Grande, Everaldo Gomes, as máquinas estão repletas de novidades que serão conhecidas pelos amantes da marca no evento de lançamento, na próxima quinta-feira (28), no show room da revendedora.

“Todos os clientes esperam ansiosamente pelas novidades. O Série 3 é o carro mais vendido da marca no mundo. Nós somos referência no Brasil pelas vendas destes veículos”, afirmou.

“Os carros foram totalmente repaginados com novas tecnologias embarcadas, como o farol de laser, novidade que está chegando agora e todos estão curiosos para ver as novas versões da marca”, acrescentou.

O BMW X5 iniciou sua pré-venda no Brasil em janeiro deste ano, o SUV é oferecido em quatro versões com preços a partir de R$ 450 mil. O carro apareceu pela primeira vez no Brasil durante o Salão de São Paulo, em novembro do ano passado.

O Série 3 é o sedan esportivo da marca. Com mais de 40 anos de tradição, considerado o executivo da BMW, o produto é o líder de tecnologia que deixa o condutor preocupado apenas em dirigir o carro. Uma novidade neste veículo são os faróis de Laserlight, que têm o dobro de alcance em relação aos de LED, esse tipo de equipamento ajusta a luz às condições da via, o que permite a distribuição da mesma de acordo com a velocidade do carro. A versão pode ser adquirida a partir de R$ 270 mil.



Lançamento Raviera – De acordo com o gerente de vendas Everaldo, para que os clientes saibam mais sobre os carros a concessionária irá promover um evento somente para convidados, na próxima quinta-feira, à noite, com o slogam “Assuma o controle da Nova Geração” e assim oficializar o lançamento no Mato Grosso do Sul. No dia seguinte as versões estarão disponíveis ao público na Raviera Motors, que fica na avenida Ceará, 100.

Deixe seu Comentário

Leia Também