Raviera Motors lança novas BMW na capital

Em noite de festa e com vários convidados em um coquetel especial, a Raviera Motors apresentou na última quinta-feira (25) em seu Show Room dois sucessos de venda em todo o mundo, os novos BMW Série 3 e o BMW X5. Os carros foram bem avaliados pelos clientes da concessionária. O gerente de vendas Everaldo Gomes qualificou o evento como um grande sucesso e comemorou as boas vendas que aconteceram durante o lançamento dos carros em Campo Grande.

“Foi uma noite excelente, conseguimos fechar vários negócios confirmando o sucesso da marca em Mato Grosso do Sul. Os clientes aprovaram os novos carros, foi muito bom”, afirmou Everaldo.

“E a BMW tem mais novidades, com isso vamos trazer à Campo Grande, ainda este ano, a nova Z4 outra promessa de vendas no país”, comentou.

Os carros

O BMW X5 iniciou sua pré-venda no Brasil em janeiro deste ano, o SUV é oferecido em quatro versões com preços a partir de R$ 450 mil. Com 40 anos de tradição o Série 3 é o sedan esportivo da marca, sendo o líder em tecnologia que deixa o condutor mais seguro e tranquilo ao dirigir o carro. Um dos novos atrativos de inovação no produto são os faróis de Laserlight, que têm o dobro de alcance em relação aos de LED, esse tipo de equipamento ajusta a luz às condições da via, o que permite a distribuição da mesma de acordo com a velocidade do carro. A versão pode ser adquirida a partir de R$ 270 mil.

Quem não acompanhou o lançamento na última quinta-feira pode conferir os modelos na concessionária Raviera Motors que fica na avenida Ceará, 100.

Deixe seu Comentário

Leia Também