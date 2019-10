Reajuste dos servidores chegará à Câmara nos próximos

Da redação, com informações da assessoria

O secretário municipal de Gestão, Agenor Mattiello, garantiu nesta quinta-feira (24) que o Projeto de Lei para reajustar o salário dos servidores públicos municipais em 4,17%, será enviado à Câmara Municipal de Campo Grande nos próximos dias.

Agenor esteve na Casa de Leis nesta manhã, e usou a tribuna para anunciar o aumento na proposta em elaboração do Programa de Valorização do Servidor Público Municipal. Entre as metas anunciadas está à ampliação dos concursos e reduzir o número de convocados por processos seletivos, como solução para equilibrar os cofres da Previdência Municipal.

Em outubro a proposta prevê aumento de 1%, e mais 3,17% em dezembro, seguindo o que foi aprovado para os professores da rede municipal. “Os servidores sempre tiveram reajuste mesmo com as grandes limitações da prefeitura. O que se busca hoje é reajuste linear. Educação já recebeu. Entretanto, ainda estamos buscando soluções financeiras internas para isso porque temos limitações. O projeto está em construção de caminho financeiro viável”, afirmou o secretário.

A convocação do concurso da Saúde, Procuradoria Geral do Município e de Auditor Fiscal está poderá dar início em até 40 dias, Mattiello afirmou outra meta de realizar mais dois, um para a Guarda Municipal e outro para pelo menos 10 secretarias na parte administrativa.

O presidente da Câmara, vereador João Rocha apoia o secretário e fala da importância do projeto de reajuste. “Sabemos que está encaminhando o projeto de reajuste dos servidores, é um momento importante, e quando estiver pronto vamos fazer a discussão e votação com os vereadores”, afirmou.

