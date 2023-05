Reality Show inspirado em Round 6 tem prêmio de US$ 4,56 milhões

A Netflix revelou durante o evento "Upfront" detalhes sobre o lançamento de "Squid Game: The Challenge", reality show inspirado na série conhecida no Brasil como “Round 6”, com testes inspirados no programa original, mas sem o risco de morte.

A Netflix planeja disponibilizar o programa na plataforma já em novembro deste ano, com um prêmio de US$ 4,56 milhões, valor equivalente a R$ 22,5 milhões na cotação atual.

As inscrições para a primeira temporada, no entanto, já foram encerradas, porém, interessados em participar em próximas edições do reality já podem se inscrever no site oficial do programa.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também